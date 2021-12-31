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Общество31 декабря 2021 8:25

В брянских Клинцах Дед Мороз получил штраф за поездку на крыше автомобиля

Видеоролик опубликовали 31 декабря ВКонтатке в одной из групп
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Подслушано Клинцы", скриншот видео, vk.com.

Фото: "Подслушано Клинцы", скриншот видео, vk.com.

В брянских Клинцах Дед Мороз получил штраф за поездку на крыше автомобиля. Об этом сообщают 31 декабря в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Штраф в 1000 рублей получил сам водитель автосани. А на новогоднего волшебника завели административное дело. С участниками новогоднего заезда проели разъяснительные беседы.

А тем временем брянцы дали обещание собрать деньги на оплату штрафа Деду Морозу и его автопомощнику.

Напомним, видео с поездкой деда Мороза на крыше машины опубликовали 31 декабря в соцсети в одной из групп ВКонтакте.

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