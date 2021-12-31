Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 194 жителя региона, выздоровели 319 пациентов, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3416 ПЦР-тестов.
В целом у 96460 человек подтвердили коронавирус, вылечились 92196 жителя области, умерли 2896 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1252436.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 77 новых случаев коронавируса. На втором месте Унечский район, где выявили 23 ковид-положительных. На третьем - Брянский район с 15-ю новыми случаями коронавирусной инфекции.. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 декабря 2021 года:
— Брянск – 37167 (+77)
— Брянский район – 9579 (+15)
— Дятьковский район – 4884
— Карачевский район 3330 (+11)
— Клинцы – 3073 (+12)
— Трубчевский район – 2596 (+3)
— Новозыбков – 2560
— Стародубский район – 2536 (+9)
— Навлинский район – 2313 (+6)
— Унечский район – 2272 (+23)
— Жуковский район – 2225
— Брасовский район – 1935 (+1)
— Выгоничский район – 1899(+1)
— Комаричский район – 1723(+5)
— Почепский район – 1703 (+9)
— Климовский район – 1453 (+5)
— Фокино – 1448 (+1)
— Погарский район – 1390 (+4)
— Мглинский район – 1370 (+2)
— Клетнянский район – 1342 (+2)
— Дубровский район – 1331 (+1)
— Сельцо – 1303 (+1)
— Злынковский район – 1048
— Суземский район – 1048
— Суражский район – 996
— Клинцовский район – 967 (+2)
— Гордеевский район – 800 (+2)
— Красногорский район – 739 (+2)
— Севский район – 613
— Жирятинский район – 482
— Рогнединский район – 213
— Иногородние – 122
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