Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 194 жителя региона, выздоровели 319 пациентов, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3416 ПЦР-тестов.

В целом у 96460 человек подтвердили коронавирус, вылечились 92196 жителя области, умерли 2896 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1252436.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 77 новых случаев коронавируса. На втором месте Унечский район, где выявили 23 ковид-положительных. На третьем - Брянский район с 15-ю новыми случаями коронавирусной инфекции.. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 декабря 2021 года:

— Брянск – 37167 (+77)

— Брянский район – 9579 (+15)

— Дятьковский район – 4884

— Карачевский район 3330 (+11)

— Клинцы – 3073 (+12)

— Трубчевский район – 2596 (+3)

— Новозыбков – 2560

— Стародубский район – 2536 (+9)

— Навлинский район – 2313 (+6)

— Унечский район – 2272 (+23)

— Жуковский район – 2225

— Брасовский район – 1935 (+1)

— Выгоничский район – 1899(+1)

— Комаричский район – 1723(+5)

— Почепский район – 1703 (+9)

— Климовский район – 1453 (+5)

— Фокино – 1448 (+1)

— Погарский район – 1390 (+4)

— Мглинский район – 1370 (+2)

— Клетнянский район – 1342 (+2)

— Дубровский район – 1331 (+1)

— Сельцо – 1303 (+1)

— Злынковский район – 1048

— Суземский район – 1048

— Суражский район – 996

— Клинцовский район – 967 (+2)

— Гордеевский район – 800 (+2)

— Красногорский район – 739 (+2)

— Севский район – 613

— Жирятинский район – 482

— Рогнединский район – 213

— Иногородние – 122

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