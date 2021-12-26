Брянск получит 1,2 млрд рублей на строительство дорог на Флотской

Фото:vk.com, «Дороги Брянской области».

Правительство РФ выделило Брянской области 1,2 миллиарда рублей на строительство дорог и канализации на улице Флотской. Об этом сообщили 23 декабря на заседании Брянской областной Думы.

На канализацию направят 330 миллионов рублей. Такую же сумму Брянщина получит от правительства и на возведение детского сада.

Больше 500 миллионов потратят на строительство дороги от объездной до улицы Горького. На строительство магистрали по улице Ильи Иванова выделили около 204 миллионов рублей.

Также на следующий год запланировали 506 миллионов рублей на второй, завершающий этап строительства дороги «Брянск I-Брянск II». Крупный проект соединит не только Фокинский и Володарский районы, но и центр Советского.

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