Вступил в силу приговор одной из организаторов брянских букмекерских контор

Фото: УФСБ России по Брянской области.

В Брянске вступил в законную силу приговор одной из организаторов букмекерских контор, которые действовали на сайтах 1 иск бет. 17 декабря в Брянском областном суде рассмотрели апелляцию осужденной. И не нашли причин изменять приговор.

Женщину приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу 800 тысяч рублей. Реальное отбывание наказания отсрочили, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

- В суде установили, что обвиняемая в составе организованной преступной группы через подконтрольную коммерческую организацию «Техинфьюжн Лимитед, зарегистрированную на Кипре, используя пункты приема ставок, осуществляло на территории России незаконную деятельность, с извлечением конечного дохода в размере более 63миллиардов рубле, - говорят в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Остальные подозреваемые находятся в розыске.