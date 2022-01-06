Фото: Тимур ХАНОВ.
В Брянской области в 2021 году восстановили права 502 обманутых дольщиков. Об этом сообщают в региональном департаменте строительства.
Построили и ввели в эксплуатацию жилой дом №2 по улице Степной в Советском районе. Ключи от квартир получили 293 брянца.
Также восстановили права людей, которые приобрели квартиры на улице Бурова и по проспекту Станке Димитрова. Выплачивают компенсацию, восстановили права еще 209 дольщиков.
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