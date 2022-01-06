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Общество6 января 2022 14:35

В Брянской области в 2021 году восстановили права 502 обманутых дольщиков

Ключи от квартир получили 293 брянца в доме №2 по Степной
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Тимур ХАНОВ.

Фото: Тимур ХАНОВ.

В Брянской области в 2021 году восстановили права 502 обманутых дольщиков. Об этом сообщают в региональном департаменте строительства.

Построили и ввели в эксплуатацию жилой дом №2 по улице Степной в Советском районе. Ключи от квартир получили 293 брянца.

Также восстановили права людей, которые приобрели квартиры на улице Бурова и по проспекту Станке Димитрова. Выплачивают компенсацию, восстановили права еще 209 дольщиков.

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