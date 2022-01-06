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Общество6 января 2022 12:10

Министр культуры РФ исполнила новогоднее желание девочки из брянских Клинцов

Школьница побывала в Большом Московском цирке
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Большой Московский цирк, vk.com.

Фото: Большой Московский цирк, vk.com.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова исполнила новогоднее желание девочки из брянских Клинцов. Четырнадцатилетняя Даша Кармес побывала на представлении в Большом Московском цирке. Об этом сообщают на сайте правительства России.

Там ее встретил Аскольд Запашный. Он вручил девочки подарок и провел для нее экскурсию по закулисью.

До поездки Ольга Любимова пообщалась с девочкой и ее мамой по видеосвяи и поздравили их с Новым годом.

Мечта Даши стала реальностью в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

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