Министр культуры РФ исполнила новогоднее желание девочки из брянских Клинцов

Фото: Большой Московский цирк, vk.com.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова исполнила новогоднее желание девочки из брянских Клинцов. Четырнадцатилетняя Даша Кармес побывала на представлении в Большом Московском цирке. Об этом сообщают на сайте правительства России.

Там ее встретил Аскольд Запашный. Он вручил девочки подарок и провел для нее экскурсию по закулисью.

До поездки Ольга Любимова пообщалась с девочкой и ее мамой по видеосвяи и поздравили их с Новым годом.

Мечта Даши стала реальностью в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

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