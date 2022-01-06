На Брянщине вспомнили партизанскую операцию «Ночь пред Рождеством»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На Брянщине вспомнили о 80-летии крупнейшей диверсионной операции начального этапа партизанской войны. Она отразилась в истории Великой Отечественной войны под названием «Ночь перед Рождеством». В боевой операции участвовали отряд спецназначения «Митя» под командованием Дмитрия Медведева и местные партизанские отряды, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Сотрудники музея Дмитрия Медведева участвовали в памятном мероприятии на станции Судимир Калужской области.

- Операцию совершили в декабре 1941 года, когда немецкие эшелоны с войсками и боевой техникой активно продвигались к Москве, - рассказывает заведующая Брянским музеем Дмитрия Медведева Нина Шик. - Одна из групп партизан совершила налет на станцию Судимир. Народные мстители обстреляли и забросали гранатами вагоны и помещения вокзала, где гитлеровские офицеры отмечали Рождество.

В итоге на железнодорожном пути образовалась пробка из вражеских вагонов. Немцы понесли большие потери.

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