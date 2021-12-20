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Общество20 декабря 2021 7:17

О Брянской области в четвертый раз рассказали на телеканале «Россия1»

Выпуск программы «Формула еды» посвятили капусте
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

О Брянской области в четвертый раз рассказали на телеканале «Россия1». Вышел четвертый выпуск программы «Формула еды», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На этот раз ведущие доктор Агапкин и француженка Сессиль Плеже говорили о капусте.

Зрителям поведали о пользе, которую скрывает популярный овощ. А также поделились секретами выращивания. Приготовления и закваски капусты.

Раньше съемочная группа программы побывала в Новых Юрковичах. Там «Формула еды» наблюдала за тем, как выращивают и заготавливают огурцы на зиму. А также съемки прошли в фруктовом саду Клетнянского района.

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