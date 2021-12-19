Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 декабря 2021 13:20

В Брянской области МРЭО ГИБДД объявили рабочим днем 20 декабря из-за аварии

Из-за технического сбоя государственные услуги не смогли получить
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Брянской области все регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции будут работать в свой выходной день - 20 декабря. Это связано с тем, что 18 декабря из-за технического сбоя посетители не могли получить государственные услуги.

Причиной сбоя стала коммунальная авария. Вода залила серверные помещения. На серверах хранятся информационные массивы по линии работы ГИБДД. Аварию и ее последствия обещают устранить к вечеру 19 декабря.

20 декабря услуги в подразделениях МРЭО ГИБДД можно будет получить как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

- МОРЭРиТН ГИБДД г. Брянск: (4832) 72-84-91; (4832) 72-84-76;

- МОРЭРиТН ГИБДД г. Клинцы: (48336) 4-05-38; (48336) 4-34-86;

- МОРЭРиТН ГИБДД г. Трубчевск: (48352) 2-63-77.

КАРТИНА ДНЯ