Автоелка-2021. Фото: "Брянский водитель"

Брянские водители собираются на Автоёлку-2022. Построение из машин планируют выполнить на территории старого аэропорта 26 декабря в 17.00, сообщают в группе "Брянский водитель".

Автомобилисты начнут собираться на месте за полчаса - в 16.30. В прошлом году на построение ушло полтора часа, пишут организаторы. С собой водителям советуют прихватить чай, кофе и теплые вещи.

На мероприятие для охраны порядка могут приехать сотрудники ГИБДД. Поэтому у участников просят не устраивать гонки.