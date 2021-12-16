В Брянске главную новогоднюю елку нарядили в цвета триколора

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске главную новогоднюю елку в сквере Карла Маркса нарядили в цветах российского триколора. В этом году на дереве новая гирлянда. Вечером 15 декабря она зажглась белыми, синими и красными огнями.

На елке 16 нитей гирлянды. На каждой по 30 лампочек, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На входе в сквер Карла Маркса установили светящуюся арку. Огромный елочный шар у здания администрации вернули на место. Его снесло прошедшим 30 ноября ураганом. Вечером 16 декабря его подключат к электричеству.

Все каштаны, которые растут на бульваре Гагарина, украсят гирляндами.