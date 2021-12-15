В Брянске будут судить жителя Дагестана за заказное убийство из-за кровной мести

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске будут судить 39-летнего жителя Дагестана, которого обвиняют в заказном убийстве из-за кровной мести, совершенном с особой жестокостью. Мужчина заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому уголовное дело выделили в отдельное производство. Его расследование уже завершили, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователи установили, что в сентябре 2019 года в ночном клубе в Москве житель Таджикистана убил 21-летнего уроженца Дагестана. Не позже 1 октября 2020 года отец убитого встретился с 43-летним дагестанцем и договорился о заказном убийстве из-за мести. Он передал исполнителям деньги. На них купили металлические наручники, скотч, перчатки, маски-балаклавы и легковой автомобиль. Все это использовали для убийства.

Их жертва находилась в Брянске. Они приехали в город на машине.

Ночью 16 июля 2021 года два исполнителя ворвались в квартиру на проспекте Ленина. Они несколько раз ударили жителя Таджикистана металлическим прутом по телу. Надели на голову полиэтиленовый пакет. Потерпевшего посадили в машину, вывезли в лес в районе объездной дороги.

Голову мужчины обмотали скотчем. Потом бросили его в заранее подготовленную яму, которую засыпали песком и забросали мусором.

Злоумышленники вернулись в Москву и сообщили заказчику о выполненной работе. Организатор заказного убийства заплатил им два миллиона рублей. Еще три обещал передать позже, но его задержали правоохранители.

- Расследование уголовного дела в отношении организатора и других участников преступления продолжается, - говорят следователи.