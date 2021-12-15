В Брянске за сутки для посыпки ледяных дорог и тротуаров израсходовали 300 кубометров песка

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за одни сутки для посыпки ледяных дорог и тротуаров израсходовали 300 кубометров песка и соли. На улицы выезжали 30 единиц дорожной техники. Из них 22 - комбинированные дорожные машины. Они должны были обработать пескосоляной смесью как можно больше дорог.

Днем 14 декабря остановки обрабатывали около ста человек, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В Бежице дороги начали посыпать еще прошлой ночью. Только на тротуары ушло 13 кубометров песка. Днем с гололедицей на дорогах боролись пять механизированных бригад. Снег вывезли с Городищенской горки, улиц Бежицкой и Объездной.

В Володарским районе проверили 100 дворов. В итоге выдали 39 предписаний управляющим компаниям, которые не справились со своими обязанностями. В Фоминском районе проверили 117 дворов и 15 дорог. Дорожному управления и УК выдали лишь шесть предписаний.

В школах, детских садах, поликлиниках и других учреждениях с гололедицей на территориях борются дворники.

Несмотря на проделанную работу, на скользкие дороги 13 и 14 декабря жаловались жители всех районов Брянска. Особенно тяжело пришлось пешеходам. Многие падали, получали травмы.

В городе за каждый участок дороги отвечают разные организации. У подъездов - это управляющие компании, дальше тротуар должны обработать дорожное управление. Горожане пишут, что часто одна часть пешеходной дорожки посыпана песком, а дальше - сплошной лед. И просят обрабатывать в первую очередь не парки, площади и скверы, а самые необходимые пути. Например, из дома в магазин.