Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 230 жителей региона, выздоровели 466 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5050 ПЦР-тестов.

В целом у 93066 человек подтвердили коронавирус, вылечились 86900 жителей области, умерли 2604 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1190587.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 71 новый случай коронавируса. На втором месте Карачевский район. Здесь выявили 23 случая заболевания. На третьем месте – Брянский район с 19 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 декабря 2021 года:

— Брянск – 35687 (+71)

— Брянский район – 9294 (+19)

— Дятьковский район – 4729 (+13)

— Карачевский район – 3178 (+23)

— Клинцы – 2993

— Трубчевский район – 2536(+3)

— Новозыбков – 2499(+14)

— Стародубский район – 2464(+8)

— Навлинский район – 2253

— Жуковский район – 2150(+11)

— Унечский район – 2105 (+8)

— Выгоничский район – 1868 (+4)

— Брасовский район – 1843 (+1)

— Комаричский район – 1671(+3)

— Почепский район – 1638 (+11)

— Фокино – 1415 (+4)

— Климовский район – 1417 (+3)

— Погарский район – 1335(+4)

— Мглинский район – 1332 (+4)

— Клетнянский район – 1288 (+4)

— Дубровский район – 1270

— Сельцо – 1248(+7)

— Суземский район – 1025 (+7)

— Злынковский район – 1026(+5)

— Суражский район – 966 (+2)

— Клинцовский район – 957

— Гордеевский район – 790

— Красногорский район – 711

— Севский район – 597

— Жирятинский район – 460 (+1)

— Рогнединский район – 202

— Иногородние – 119.

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