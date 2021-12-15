Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 230 жителей региона, выздоровели 466 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5050 ПЦР-тестов.
В целом у 93066 человек подтвердили коронавирус, вылечились 86900 жителей области, умерли 2604 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1190587.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 71 новый случай коронавируса. На втором месте Карачевский район. Здесь выявили 23 случая заболевания. На третьем месте – Брянский район с 19 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 декабря 2021 года:
— Брянск – 35687 (+71)
— Брянский район – 9294 (+19)
— Дятьковский район – 4729 (+13)
— Карачевский район – 3178 (+23)
— Клинцы – 2993
— Трубчевский район – 2536(+3)
— Новозыбков – 2499(+14)
— Стародубский район – 2464(+8)
— Навлинский район – 2253
— Жуковский район – 2150(+11)
— Унечский район – 2105 (+8)
— Выгоничский район – 1868 (+4)
— Брасовский район – 1843 (+1)
— Комаричский район – 1671(+3)
— Почепский район – 1638 (+11)
— Фокино – 1415 (+4)
— Климовский район – 1417 (+3)
— Погарский район – 1335(+4)
— Мглинский район – 1332 (+4)
— Клетнянский район – 1288 (+4)
— Дубровский район – 1270
— Сельцо – 1248(+7)
— Суземский район – 1025 (+7)
— Злынковский район – 1026(+5)
— Суражский район – 966 (+2)
— Клинцовский район – 957
— Гордеевский район – 790
— Красногорский район – 711
— Севский район – 597
— Жирятинский район – 460 (+1)
— Рогнединский район – 202
— Иногородние – 119.
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