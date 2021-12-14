Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске Дворец единоборств готов на 99,9%. Строителям осталось доделать центральную арену, сообщает ГТРК «Брянск».

Сейчас здесь укладывают паркет и собирают куб. В ближайшее время завезут табло, установят баскетбольные кольца.

Общая площадь спортивного объекта – больше 55 тысяч квадратных метров. Кроме зрительской трибуны, рассчитанной на четыре тысячи мест, здесь предусмотрели залы для тренировок и проведения соревнований по дзюдо, самбо, вольной борьбе, волейболу, гандболу и баскетболу. Также в здании есть два бассейна, центр реабилитации и восстановления, конференц-зал на 300 мест.

Стоимость строительства превысили 2 миллиарда рублей. Дверец единоборств возводят в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Кстати, уже в феврале во Дворце единоборств пройдут первые мероприятия.

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