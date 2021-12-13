В Брянской области за взятку пограничнику задержали иностранца

Задержанного арестовали. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянской области за взятку пограничнику задержали 48-летнего иностранца. Следователи завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, днем 7 декабря гражданин соседней страны у пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе передал пограничнику 28 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение он планировал незаконно перевезти в Россию семерых соотечественников.

В ноябре иностранец обратился к сотруднику пограничного управления с предложением о "сотрудничестве", сообщают в пресс-службе ведомства. Он занимался поиском желающих пересечь границу и сам их перевозил на микроавтобусе. Поэтому взятку передавали под контролем правоохранителей.

Задержанного заключили под стражу.