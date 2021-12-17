В Брянске появились новые новогодние инсталляции

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянск украшают к Новому году. Накануне вечером в Фокинском районе на площади ДК Железнодорожников установили новогоднюю елку. В этом году она впервые будет искусственной. Елку уже украсили, скоро ее подключат к электричеству и она засияет, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Искусственная ель высотой девять метров стоит в сквере «Литий». Рядом с ней – компания снеговиков. Также в сквере привлекает внимание волшебный олень под елочкой.

В Володарском районе сквер у ДК имени Горького весь расцвечен огнями. Здесь поставили несколько фигурок персонажей из сказок. На радость горожанам звучат известные новогоднее мелодии. А в сквере возле кинотеатра «Салют» оборудовали яркую фотозону. Здесь и олени, и Дед Мороз, и необычные, фантастические растения. Отдельного внимания стоит уделить ёлочным украшениям — рядом с шарами, на пушистых ветвях выросли огромные алые цветы, сделанные руками мастериц из Фокинского района.

А в Пролетарском сквере Бежицкого района сияет зимний фонтан «Млечный путь». Установили тут и трехметровую арку в виде елочной игрушки. На площади Ульянова на днях зажгут новогоднюю елку.

Нарядили к Новому году и бульвар Гагарина. Радуют горожан элегантные дамы с кавалерами под мерцающими каштанами, зажглись золотые арки. В новогодние наряды облачают парк Толстого, Курган Бессмертия.

- И это еще не все, - говорят в мэрии. - Украшение города продолжается.

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