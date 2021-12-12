В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 237 жителей региона, выздоровели 364 пациента, зарегистрировали 23 смертельных случая, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5409 ПЦР-тестов.

В целом у 92368 человек подтвердили коронавирус, вылечились 85666 жителя области, умерли 2537 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1177059.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 68 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь выявили 48 случаев заболевания коронавирусом. ПНа третьем месте - Брянский район с 29 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 17 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 декабря 2021 года:

— Брянск – 35396 (+68)

— Брянский район – 9262 (+29)

— Дятьковский район – 4709 (+48)

— Карачевский район – 3145 (+6)

— Клинцы – 2983 (+10)

— Трубчевский район – 2516

— Новозыбков – 2471 (+5)

— Стародубский район – 2448

— Навлинский район – 2246 (+3)

— Жуковский район – 2131 (+17)

— Унечский район – 2073 (+1)

— Выгоничский район – 1859 (+5)

— Брасовский район – 1830 (+19)

— Комаричский район – 1663 (+6)

— Почепский район – 1610

— Фокино – 1408

— Климовский район – 1408 (+4)

— Погарский район – 1316

— Мглинский район – 1317

— Клетнянский район – 1272

— Дубровский район – 1266 (+2)

— Сельцо – 1225 (+9)

— Суземский район – 1016

— Злынковский район – 1016 (+2)

— Суражский район – 957

— Клинцовский район – 955 (+3)

— Гордеевский район – 789

— Красногорский район – 704

— Севский район – 597

— Жирятинский район – 459

— Рогнединский район – 202

— Иногородние – 119.