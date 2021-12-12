В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 237 жителей региона, выздоровели 364 пациента, зарегистрировали 23 смертельных случая, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5409 ПЦР-тестов.
В целом у 92368 человек подтвердили коронавирус, вылечились 85666 жителя области, умерли 2537 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1177059.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 68 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь выявили 48 случаев заболевания коронавирусом. ПНа третьем месте - Брянский район с 29 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 17 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 декабря 2021 года:
— Брянск – 35396 (+68)
— Брянский район – 9262 (+29)
— Дятьковский район – 4709 (+48)
— Карачевский район – 3145 (+6)
— Клинцы – 2983 (+10)
— Трубчевский район – 2516
— Новозыбков – 2471 (+5)
— Стародубский район – 2448
— Навлинский район – 2246 (+3)
— Жуковский район – 2131 (+17)
— Унечский район – 2073 (+1)
— Выгоничский район – 1859 (+5)
— Брасовский район – 1830 (+19)
— Комаричский район – 1663 (+6)
— Почепский район – 1610
— Фокино – 1408
— Климовский район – 1408 (+4)
— Погарский район – 1316
— Мглинский район – 1317
— Клетнянский район – 1272
— Дубровский район – 1266 (+2)
— Сельцо – 1225 (+9)
— Суземский район – 1016
— Злынковский район – 1016 (+2)
— Суражский район – 957
— Клинцовский район – 955 (+3)
— Гордеевский район – 789
— Красногорский район – 704
— Севский район – 597
— Жирятинский район – 459
— Рогнединский район – 202
— Иногородние – 119.