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Общество11 декабря 2021 14:50

Жительница Клинцов передала 100-летнюю камеру в музей истории фотографии

В кофре обнаружили непроявленные фотопластины
Марина АНТОНОВА
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Фото: Роман Формин.

Фото: Роман Формин.

Жительница Клинцов передала в Брянский музей истории фотографии 100-летнюю камеру. Фотоаппарат нашли в пыльном чулане сельского дома. Камера заняла место среди экспонатов музея.

- Фотокамера уже никогда не будет функционировать в силу возраста и неправильного хранения, - пишет основатель музея Роман Фомин. - Но последнее слово осталось за ней!

В кофре камеры нашли непроявленные фотопластины. Их удалось проявить. Кто изображен на снимках, выяснить не удалось.

Снимки были преданы забвению многие десятилетия.

Снимки были преданы забвению многие десятилетия.

Фотопластины проявили в Брянске.

Фотопластины проявили в Брянске.

Камеру неправильно хранили, и фотографировать она уже не будет.

Камеру неправильно хранили, и фотографировать она уже не будет.

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