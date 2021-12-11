Жительница Клинцов передала 100-летнюю камеру в музей истории фотографии

Фото: Роман Формин.

Жительница Клинцов передала в Брянский музей истории фотографии 100-летнюю камеру. Фотоаппарат нашли в пыльном чулане сельского дома. Камера заняла место среди экспонатов музея.

- Фотокамера уже никогда не будет функционировать в силу возраста и неправильного хранения, - пишет основатель музея Роман Фомин. - Но последнее слово осталось за ней!

В кофре камеры нашли непроявленные фотопластины. Их удалось проявить. Кто изображен на снимках, выяснить не удалось.

Снимки были преданы забвению многие десятилетия.

Фотопластины проявили в Брянске.