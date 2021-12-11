Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 234 жителей региона, выздоровели 359 пациентов, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5838 ПЦР-тестов.

В целом у 92131 человек подтвердили коронавирус, вылечились 85302 жителя области, умерли 2514 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1171650.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 90 новых случая коронавируса. На втором месте Климовский район. Здесь выявили 17 случаев заболевания коронавирусом. По 14 ковид-положительных зарегистрировали в Клинцах и Новозыбкове. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 декабря 2021 года:

— Брянск – 35328 (+90)

— Брянский район – 9233

— Дятьковский район – 4661 (+10)

— Карачевский район – 3139 (+1)

— Клинцы – 2973 (+14)

— Трубчевский район – 2516 (+5)

— Новозыбков – 2466 (+14)

— Стародубский район – 2448 (+3)

— Навлинский район – 2243 (+4)

— Жуковский район – 2114 (+1)

— Унечский район – 2072 (+7)

— Выгоничский район – 1854 (+1)

— Брасовский район – 1811 (+4)

— Комаричский район – 1657

— Почепский район – 1610 (+6)

— Фокино – 1408 (+6)

— Климовский район – 1404 (+17)

— Погарский район – 1316 (+5)

— Мглинский район – 1311 (+1)

— Клетнянский район – 1272 (+7)

— Дубровский район – 1264 (+13)

— Сельцо – 1216 (+1)

— Суземский район – 1016

— Злынковский район – 1014 (+12)

— Суражский район – 957 (+2)

— Клинцовский район – 952 (+4)

— Гордеевский район – 789

— Красногорский район – 704 (+1)

— Севский район – 597

— Жирятинский район – 459 (+3)

— Рогнединский район – 202 (+1)

— Иногородние – 119 (+1).