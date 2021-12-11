Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 234 жителей региона, выздоровели 359 пациентов, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5838 ПЦР-тестов.
В целом у 92131 человек подтвердили коронавирус, вылечились 85302 жителя области, умерли 2514 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1171650.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 90 новых случая коронавируса. На втором месте Климовский район. Здесь выявили 17 случаев заболевания коронавирусом. По 14 ковид-положительных зарегистрировали в Клинцах и Новозыбкове. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 декабря 2021 года:
— Брянск – 35328 (+90)
— Брянский район – 9233
— Дятьковский район – 4661 (+10)
— Карачевский район – 3139 (+1)
— Клинцы – 2973 (+14)
— Трубчевский район – 2516 (+5)
— Новозыбков – 2466 (+14)
— Стародубский район – 2448 (+3)
— Навлинский район – 2243 (+4)
— Жуковский район – 2114 (+1)
— Унечский район – 2072 (+7)
— Выгоничский район – 1854 (+1)
— Брасовский район – 1811 (+4)
— Комаричский район – 1657
— Почепский район – 1610 (+6)
— Фокино – 1408 (+6)
— Климовский район – 1404 (+17)
— Погарский район – 1316 (+5)
— Мглинский район – 1311 (+1)
— Клетнянский район – 1272 (+7)
— Дубровский район – 1264 (+13)
— Сельцо – 1216 (+1)
— Суземский район – 1016
— Злынковский район – 1014 (+12)
— Суражский район – 957 (+2)
— Клинцовский район – 952 (+4)
— Гордеевский район – 789
— Красногорский район – 704 (+1)
— Севский район – 597
— Жирятинский район – 459 (+3)
— Рогнединский район – 202 (+1)
— Иногородние – 119 (+1).