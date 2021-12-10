Представителей Сербии заинтересовали брянские антитеррористические барьеры «Перехватчик»

Фото: информационный портал "Брянск".

В Брянскую область в четверг, 9 декабря, прибыла делегация МВД Сербии. Цель визита - посещение брянского предприятия-изготовителя противотаранных антитеррористических барьеров «Перехватчик» и проведение переговоров по приобретению данных барьеров для нужд сербских силовых ведомств. Об этом сообщает информационный портал «Брянск».

В составе делегации: заместитель начальника отдела материально-финансовых отношений Министерства внутренних дел Республики Сербия Марко Стамболия, начальник отделения жандармерии Дирекции полиции Бобан Крпович, а также сотрудник Дирекции полиции Саша Пеякович.

Представителям МВД Сербии показали цеха завода. Там они ознакомились с процессом процессом изготовления и сборки антитеррористических барьеров различных модификаций.

Затем сербские представители провели переговоры с руководителем холдинга Сергеем Гореловым. Они заинтересовались брянской оборонной продукцией.

Брянские антитеррористические барьеры как раз и служат целям надежной защиты, как личного состава, так и охраняемых объектов.

Кстати, барьеры «Перехватчик» представили на Международной выставке «Армия-2000» в Москве. Их высоко оценили представители Министерства обороны России, а министр обороны Сергей Шойгу вручил специальный диплом. Антитеррористические барьеры уже прошли проверку на надежность на практике. Их применяют в «горячих точках», в том числе на Кавказе, Нагорном Карабахе и других регионах.

- Прошедшие переговоры на Брянщине в очередной раз показывают, что у России и Сербии не только партнерские отношения, но и более глубокие – союзнические, основанные на глубоких исторических традициях, - сказал руководитель брянского холдинга, производящего барьеры «Перехватчик» Сергей Горелов. — Со своей стороны брянские производители готовы все сделать, чтобы такие связи расширялись и крепли.

В итоге сербская сторона пригласила брянских оборонщиков посетить Белград.

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