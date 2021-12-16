Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянцам предложили выбрать название аэропорта. В группе воздушной гавани в соцсети ВКонтакте провели опрос.

Первое место занял вариант не присваивать имени аэропроту. За него проголосовали 25,5% горожан. Второе место – Александр Пересвет и третье - Павел Камозин.

Остальные варианты набрали в два и больше раз меньше голосов. Среди них – Иван Кашин, Ростислав Алексеев, Александр Морозов. Первый герой спас пассажиров и самолет ЯК-40 Москва-Брянск при захвате террористами. Второй - родоначальник и конструктор судов на подводных крыльях и экранопланов. А третий - конструктор (или один из конструкторов) танка Т-34.

Малое количество голосов за них объясняют элементарным незнанием кто они такие.

Напомним, в 2022 году начнется реконструкция Международного аэропорта «Брянск». Почти 3,8 миллиарда рублей пойдут на модернизацию аэропортовой транспортной, инженерной, коммунальной и энергетической инфраструктуры. В планах – построить аэровокзал и отремонтировать взлетно-посадочную полосу. Она сможет принимать самолеты даже ночью.

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