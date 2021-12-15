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Общество15 декабря 2021 14:40

Брянские молодежные организации на реализацию своих проектов получили почти 30 миллионов рублей

На поддержку некомерческих организаций выделили 9,5 миллиона рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Деньги направили в восемь организаций. Три из них молодежные.

Деньги направили в восемь организаций. Три из них молодежные.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянские молодежные организации на реализацию своих проектов получили почти 30 миллионов рублей. В этом году молодежным организациям Брянщины из федерального и регионального бюджетов на реализацию своих проектов выделилипочти 30 миллионов рублей. Об этом сообщил врио директора регионального департамента внутренней политики Андрей Казорин на совещании в Правительстве.

- Некоммерческие организации области активно участвуют в грантах президентского Фонда, - сообщил директор ведомства. - За пять лет поддержку получили 104 НКО нашего региона. Общая сумма грантов превысила 204 миллиона рублей. Средний размер выплат составил 1,9 миллиона.

Некомерческие организации через участие в конкурсе на поддержку своей деятельности получили 9,5 миллиона рублей. Деньги направили в восемь организаций. Три из них молодежные.

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