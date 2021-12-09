В Брянской области приняли дефицитный бюджет на 2022 год

Дефицит составит 1,8 млрд рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области в четверг, 9 декабря, в окончательном чтении приняли бюджет на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. На внеочередном заседании Брянской областной Думы "за" высказались все партии, кроме КПРФ, сообщают в пресс-службе заксобрания.

Пргнозируемые доходы областной казны составят 77,8 миллиарда рублей, расходы - 79,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета на следующий год равен 1,8 миллиарда рублей. Верхний предел госдолга на конец 2022-го установили в 9,55 миллиарда рублей.

В 2023 году доходы составят 73,2 млрд рублей, расходы - 74,8 млрд рублей. В 2024-м - 75,3 и 75,8 млрд рублей соответственно.

В следующем году около 60% расходов пойдут на социальную сферу.

Среди трат - почти 10 млрд рублей на сельское хозяйство, 8 млрд рублей - дорожный фонд, больше 13 млрд рублей - социальная политика, 13,3 млрд рублей - здравоохранение. Больше 16,8 млрд рублей направят на образование, больше 2 млрд рублей - на развитие спорта, 1,9 млрд рублей - на сферу ЖКХ, больше 1 млрд рублей - на культуру.