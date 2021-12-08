Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 232 жителя региона, выздоровели 379 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5043 ПЦР-теста.

В целом у 91432 человек подтвердили коронавирус, вылечились 84236 жителей области, умерли 2453 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1154384.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 108 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 21 новый случай. На третьем месте Брянский район с 20 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 декабря 2021 года:

— Брянск – 35024 (+108)

— Брянский район – 9198 (+20)

— Дятьковский район – 4641 (+21)

— Карачевский район – 3113 (+6)

— Клинцы – 2953 (+3)

— Трубчевский район – 2498(+3)

— Новозыбков – 2445

— Стародубский район – 2432

— Навлинский район – 2212 (+6)

— Жуковский район – 2108 (+2)

— Унечский район – 2047

— Выгоничский район – 1849 (+9)

— Брасовский район – 1807 (+14)

— Комаричский район – 1655 (+8)

— Почепский район – 1594

— Фокино – 1401(+3)

— Климовский район – 1381

— Мглинский район – 1311

— Погарский район – 1304 (+1)

— Клетнянский район – 1261

— Дубровский район – 1244 (+12)

— Сельцо – 1208 (+7)

— Суземский район – 1004

— Злынковский район – 988 (+1)

— Клинцовский район – 946 (+1)

— Суражский район – 950

— Гордеевский район – 789

— Красногорский район – 703 (+1)

— Севский район – 591

— Жирятинский район – 456 (+2)

— Рогнединский район – 201(+4)

— Иногородние – 118.

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