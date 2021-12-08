Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 232 жителя региона, выздоровели 379 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5043 ПЦР-теста.
В целом у 91432 человек подтвердили коронавирус, вылечились 84236 жителей области, умерли 2453 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1154384.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 108 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 21 новый случай. На третьем месте Брянский район с 20 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 декабря 2021 года:
— Брянск – 35024 (+108)
— Брянский район – 9198 (+20)
— Дятьковский район – 4641 (+21)
— Карачевский район – 3113 (+6)
— Клинцы – 2953 (+3)
— Трубчевский район – 2498(+3)
— Новозыбков – 2445
— Стародубский район – 2432
— Навлинский район – 2212 (+6)
— Жуковский район – 2108 (+2)
— Унечский район – 2047
— Выгоничский район – 1849 (+9)
— Брасовский район – 1807 (+14)
— Комаричский район – 1655 (+8)
— Почепский район – 1594
— Фокино – 1401(+3)
— Климовский район – 1381
— Мглинский район – 1311
— Погарский район – 1304 (+1)
— Клетнянский район – 1261
— Дубровский район – 1244 (+12)
— Сельцо – 1208 (+7)
— Суземский район – 1004
— Злынковский район – 988 (+1)
— Клинцовский район – 946 (+1)
— Суражский район – 950
— Гордеевский район – 789
— Красногорский район – 703 (+1)
— Севский район – 591
— Жирятинский район – 456 (+2)
— Рогнединский район – 201(+4)
— Иногородние – 118.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»