Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

В брянском Новозыбкове в СИЗО №2 освятили часовню в честь великого князя Александра Невского. Чин освящения совершил благочинный Новозыбковского церковного округа протоиерей Владимир Похожай. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

СИЗО-2 основали в 1840 году. Он представлял собой новозыбковский тюремный замок для беглых каторжников. В то же время поострили и храм, который приблизительно в 1930 году разрушили.

В 2021 году храм-часовню отстроили заново. В помещении провели отопление и провели внутреннюю отделку.

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