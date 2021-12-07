Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 235 жителей региона, выздоровели 385 пациентов, зарегистрировали 21 смертельный случай, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3240 ПЦР-тестов.

В целом у 91200 человек подтвердили коронавирус, вылечились 83884 жителя области, умерли 2433 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1149341.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 44 новых случая коронавируса. На втором месте Жуковский район. Здесь подтвердили 21 новый случай. На третьем месте Дятьковский район с 18 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 декабря 2021 года:

— Брянск – 34916 (+44)

— Брянский район – 9178

— Дятьковский район – 4620(+18)

— Карачевский район – 3107 (+1)

— Клинцы – 2950(+11)

— Трубчевский район – 2495(+8)

— Новозыбков – 2445 (+10)

— Стародубский район – 2432 (+8)

— Навлинский район – 2206

— Жуковский район – 2106 (+21)

— Унечский район – 2047(+18)

— Выгоничский район – 1840

— Брасовский район – 1793 (+1)

— Комаричский район – 1647(+6)

— Почепский район – 1594 (+7)

— Фокино – 1398(+6)

— Климовский район – 1381

— Мглинский район – 1311 (+5)

— Погарский район – 1303 (+7)

— Клетнянский район – 1261 (+10)

— Дубровский район – 1232

— Сельцо – 1201 (+9)

— Суземский район – 1004 (+10)

— Злынковский район – 987(+12)

— Клинцовский район – 945 (+1)

— Суражский район – 950 (+3)

— Гордеевский район – 789(+1)

— Красногорский район – 702(+2)

— Севский район – 591 (+10)

— Жирятинский район – 454 (+5)

— Рогнединский район – 197 (+1)

— Иногородние – 118.

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