Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 235 жителей региона, выздоровели 385 пациентов, зарегистрировали 21 смертельный случай, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3240 ПЦР-тестов.
В целом у 91200 человек подтвердили коронавирус, вылечились 83884 жителя области, умерли 2433 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1149341.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 44 новых случая коронавируса. На втором месте Жуковский район. Здесь подтвердили 21 новый случай. На третьем месте Дятьковский район с 18 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 декабря 2021 года:
— Брянск – 34916 (+44)
— Брянский район – 9178
— Дятьковский район – 4620(+18)
— Карачевский район – 3107 (+1)
— Клинцы – 2950(+11)
— Трубчевский район – 2495(+8)
— Новозыбков – 2445 (+10)
— Стародубский район – 2432 (+8)
— Навлинский район – 2206
— Жуковский район – 2106 (+21)
— Унечский район – 2047(+18)
— Выгоничский район – 1840
— Брасовский район – 1793 (+1)
— Комаричский район – 1647(+6)
— Почепский район – 1594 (+7)
— Фокино – 1398(+6)
— Климовский район – 1381
— Мглинский район – 1311 (+5)
— Погарский район – 1303 (+7)
— Клетнянский район – 1261 (+10)
— Дубровский район – 1232
— Сельцо – 1201 (+9)
— Суземский район – 1004 (+10)
— Злынковский район – 987(+12)
— Клинцовский район – 945 (+1)
— Суражский район – 950 (+3)
— Гордеевский район – 789(+1)
— Красногорский район – 702(+2)
— Севский район – 591 (+10)
— Жирятинский район – 454 (+5)
— Рогнединский район – 197 (+1)
— Иногородние – 118.
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