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Общество7 декабря 2021 17:40

В Брянске установили главную новогоднюю елку в круглом сквере

Дерево росло на улице Урицкого
Марина АНТОНОВА
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Украшать елку начнут в среду, 8 декабря.

Украшать елку начнут в среду, 8 декабря.

Фото: Александр БЕЛЯК

В Брянске 7 декабря установили главную новогоднюю елку в круглом сквере. Дерево росло на улице Урицкого во дворе частного дома. Его корни уже начали разрушать фундамент. Поэтому хозяева попросили забрать елку для праздника.

Высота главной елки в этом году - больше 15 метров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Возраст - порядка 40 лет.

Ель в круглом сквере встречали Дед Мороз со Снегурочкой. Наряжать дерево начнут 8 декабря. А официальное открытие главного символа праздника наметили на 24 декабря.

Всего в Брянске в предверии Нового года украсят 28 живых и искусственных елок.

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