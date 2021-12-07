В Брянске установили главную новогоднюю елку в круглом сквере

Украшать елку начнут в среду, 8 декабря. Фото: Александр БЕЛЯК

В Брянске 7 декабря установили главную новогоднюю елку в круглом сквере. Дерево росло на улице Урицкого во дворе частного дома. Его корни уже начали разрушать фундамент. Поэтому хозяева попросили забрать елку для праздника.

Высота главной елки в этом году - больше 15 метров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Возраст - порядка 40 лет.

Ель в круглом сквере встречали Дед Мороз со Снегурочкой. Наряжать дерево начнут 8 декабря. А официальное открытие главного символа праздника наметили на 24 декабря.

Всего в Брянске в предверии Нового года украсят 28 живых и искусственных елок.