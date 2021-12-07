В 2022 году для Брянска купят 62 новых троллейбуса

Троллейбусы будут иметь аварийный автономный ход. Фото: Евгения ГУСЕВА

В следующем году для Брянска закупят 62 троллейбуса из 100. На 2023 год планируется закупка еще 38 машин. Об этом расскзаала директор троллейбусного управления Наталья Назарова на пресс-конференции 7 декабря.

При этом старые машины будут постепенно списывать. Сейчас из 89 троллейбусов на линии выходит 54.

Напомним, новые троллейбусы приобретут в рамках инфраструктурного проекта по развитию транспорта, который предполагает модернизацию предприятия.

13 троллейбусов будут на автономном ходу. Машины будут ездить по контактной сети. И некоторое время могут ехать на подзарядке. Их пустят в микрорайон Деснаград, где нет сети.

По словам начальника отдела по транспорту Игоря Чубчикова, остальные троллейбусы будут иметь возможность аварийного автономного хода. Это значит, что машина сможет объехать ДТП или обрыв контакной сети.