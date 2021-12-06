В Брянске без воды остались жители многоэтажного дома на Крахмалева

Жильцы дома просят подключить его к городским сетям. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске жители многоэтажного дома по адресу улица Крахмалева,8 остались без воды. Здесь снова сломался насос, подающий воду из артезианской скважины.

Насос вышел из строя на прошлой неделе. Он принадлежит собственнику и обеспечивает подачу воды в жилой дом по улице Крахмалева,8. МУП «Брянский городской водоканал» предоставил обслуживающей организации собственное оборудование для решения проблемного вопроса, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Однако, жильцы дома просят подключить его к городским сетям. Скважиной они пользоваться не хотят.

В горадминистрации также пояснили, что дом ввели в эксплуатацию с учетом водоснабжения от собственной скважины. На баланс городского водоканала ее не передавали.Управляющая компания в 2018 году направляла письмо о возможности подключить дом к централизованному водоснабжению. Специалисты водоканала разработали технические условия, рассчитали смету на выполнение работ. Но техусловия оказались невостребованными.

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