фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 231 житель региона, выздоровели 355 пациентов, зарегистрировали 21 смертельный случай, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5683 ПЦР-теста.
В целом у 91897 человек подтвердили коронавирус, вылечились 84943 жителя области, умерли 2495 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1165812.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 119 новых случая коронавируса. На втором месте Карачевский район. Здесь выявили 25 случаев заболевания коронавирусом. На третьем месте Брянский район с 21 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 12 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 декабря 2021 года:
— Брянск – 35238 (+119)
— Брянский район – 9233(+21)
— Дятьковский район – 4651
— Карачевский район – 3138 (+25)
— Клинцы – 2959
— Трубчевский район – 2511 (+2)
— Новозыбков – 2452
— Стародубский район – 2445 (+12)
— Навлинский район – 2239(+15)
— Жуковский район – 2113 (+1)
— Унечский район – 2065 (+18)
— Выгоничский район – 1853
— Брасовский район – 1807
— Комаричский район – 1657 (+2)
— Почепский район – 1604
— Фокино – 1402
— Климовский район – 1387
— Мглинский район – 1316
— Погарский район – 1311
— Клетнянский район – 1265
— Дубровский район – 1251
— Сельцо – 1215 (+6)
— Суземский район – 1016(+9)
— Злынковский район – 1002
— Клинцовский район – 948
— Суражский район – 955
— Гордеевский район – 789
— Красногорский район – 703
— Севский район – 597 (+1)
— Жирятинский район – 456
— Рогнединский район – 201
— Иногородние – 118.
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