фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 231 житель региона, выздоровели 355 пациентов, зарегистрировали 21 смертельный случай, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5683 ПЦР-теста.

В целом у 91897 человек подтвердили коронавирус, вылечились 84943 жителя области, умерли 2495 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1165812.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 119 новых случая коронавируса. На втором месте Карачевский район. Здесь выявили 25 случаев заболевания коронавирусом. На третьем месте Брянский район с 21 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 12 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 декабря 2021 года:

— Брянск – 35238 (+119)

— Брянский район – 9233(+21)

— Дятьковский район – 4651

— Карачевский район – 3138 (+25)

— Клинцы – 2959

— Трубчевский район – 2511 (+2)

— Новозыбков – 2452

— Стародубский район – 2445 (+12)

— Навлинский район – 2239(+15)

— Жуковский район – 2113 (+1)

— Унечский район – 2065 (+18)

— Выгоничский район – 1853

— Брасовский район – 1807

— Комаричский район – 1657 (+2)

— Почепский район – 1604

— Фокино – 1402

— Климовский район – 1387

— Мглинский район – 1316

— Погарский район – 1311

— Клетнянский район – 1265

— Дубровский район – 1251

— Сельцо – 1215 (+6)

— Суземский район – 1016(+9)

— Злынковский район – 1002

— Клинцовский район – 948

— Суражский район – 955

— Гордеевский район – 789

— Красногорский район – 703

— Севский район – 597 (+1)

— Жирятинский район – 456

— Рогнединский район – 201

— Иногородние – 118.

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