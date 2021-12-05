В брянском Локте за 12 млн рублей реставрируют Дом архитектора в усадьбе Великого князя

Реставрацию проведут по областной программе развития культуры и туризма. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском поселке Локоть отреставрируют Дом архитектора в усадьбе Великого князя Михаила Александровича. об этом сообщают "Брянские новости".

Часть парковой зоны уже восстановили, построили фонтаны. Теперь начнут работы в самом Доме архитектора. Зданию придадут исторический вид начала 20-го века.

Реставрацию проведут по областной программе развития культуры и туризма. Подрядчик уже готовит площадку для строительных работ.

Поселок Локоть включили в историко-туристический проект «Императорский маршрут». Сюда уже приезжают туристы.

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