Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 330 жителей региона, выздоровели 473 пациента, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6146 ПЦР-тестов.
В целом у 88159 человек подтвердили коронавирус, вылечились 79187 жителей области, умерли 2201 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 10894296.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 109 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 30 новых случаев. На третьем месте Жуковский район. Здесь выявили по 25 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 ноября 2021 года:
— Брянск – 33640 (+109)
— Брянский район – 8967 (+30)
— Дятьковский район – 4428 (+14)
— Карачевский район – 2965 (+9)
— Клинцы – 2902 (+3)
— Новозыбков – 2370 (+10)
— Трубчевский район – 2429 (+16)
— Стародубский район – 2378 (+16)
— Навлинский район – 2123 (+12)
— Жуковский район – 2023 (+25)
— Унечский район – 1950 (+9)
— Выгоничский район – 1815 (+6)
— Брасовский район – 1709 (+4)
— Комаричский район – 1598 (+3)
— Почепский район – 1538 (+12)
— Фокино – 1371 (+1)
— Климовский район – 1355 (+8)
— Мглинский район – 1280
— Погарский район – 1234 (+6)
— Клетнянский район – 1220 (+4)
— Дубровский район – 1202 (+24)
— Сельцо – 1144 (+2)
— Суземский район – 966
— Злынковский район – 961 (+2)
— Клинцовский район – 931 (+1)
— Суражский район – 911
— Гордеевский район – 781
— Красногорский район – 689
— Севский район – 570
— Жирятинский район – 403
— Рогнединский район – 189 (+3).
— Иногородние – 116.
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