Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 330 жителей региона, выздоровели 473 пациента, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6146 ПЦР-тестов.

В целом у 88159 человек подтвердили коронавирус, вылечились 79187 жителей области, умерли 2201 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 10894296.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 109 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 30 новых случаев. На третьем месте Жуковский район. Здесь выявили по 25 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 ноября 2021 года:

— Брянск – 33640 (+109)

— Брянский район – 8967 (+30)

— Дятьковский район – 4428 (+14)

— Карачевский район – 2965 (+9)

— Клинцы – 2902 (+3)

— Новозыбков – 2370 (+10)

— Трубчевский район – 2429 (+16)

— Стародубский район – 2378 (+16)

— Навлинский район – 2123 (+12)

— Жуковский район – 2023 (+25)

— Унечский район – 1950 (+9)

— Выгоничский район – 1815 (+6)

— Брасовский район – 1709 (+4)

— Комаричский район – 1598 (+3)

— Почепский район – 1538 (+12)

— Фокино – 1371 (+1)

— Климовский район – 1355 (+8)

— Мглинский район – 1280

— Погарский район – 1234 (+6)

— Клетнянский район – 1220 (+4)

— Дубровский район – 1202 (+24)

— Сельцо – 1144 (+2)

— Суземский район – 966

— Злынковский район – 961 (+2)

— Клинцовский район – 931 (+1)

— Суражский район – 911

— Гордеевский район – 781

— Красногорский район – 689

— Севский район – 570

— Жирятинский район – 403

— Рогнединский район – 189 (+3).

— Иногородние – 116.

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