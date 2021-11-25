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Происшествия25 ноября 2021 5:20

В брянском Новозыбкове под землю ушла баня

Во время ЧП, к счастью, никто не пострадал
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском городе Новозыбков под землю провалилась баня на территории частного дома. Информация о ЧП на улице Маяковского поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в среду, 24 ноября, в 23.35, сообщают в пресс-службе ведомства.

- На место выехали пожарный расчет, оперативная группа пожарной-спасательного гарнизона и опергруппа местной администрации, - говорят в ГУ МЧС России по Брянской области. - Установили, что произошел провал грунта. Пострадавших нет.

Жителей четырех соседних домов расселили к родственникам и в гостиницу. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте работают специалисты, чтобы устранить провал.

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