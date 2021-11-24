В Брянске предложили перенести сквер позади налоговой

Оказалось, что сквер находится на земле, принадлежащей УФСН.

В Брянске предложили перенести маленький сквер позади налоговой инспекции на улице Крахмалева. Деревья, кустарники и цветы высадила местная жительница. Но, оказалось, что сквер находится на земле, принадлежащей УФСН.

- С 2000 года участок земли, на котором высажены деревья, принадлежит нашей организации, - рассказала «КП-Брянск» заместитель руководителя УФНС России по Брянской области Светлана Любутина. – Горожанку об этом сразу предупредили. Но женщину это не остановило. А забор здесь не поставили, потому что под землей проходит электрокабель с напряжением в шесть тысяч вольт. Любые работы по обслуживанию кабеля разрушат зеленую зону.

В следующем году к зданию налоговой планируют возвести пристройку. На земельном участке появится строительный забор. Будет ли парковка на месте сквера, пока неизвестно. Но оставить сквер на прежнем месте нельзя.

Зеленая зона напротив дома №57 на улице Крахмалева появилась три-четыре года назад. Здесь же установили детские качели и горку. Хотя рядом – газовая установка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»