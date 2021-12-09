Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 234 жителя региона, выздоровели 325 пациентов, зарегистрировали 21 смертельный случай, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5745 ПЦР-тестов.

В целом у 91666 человек подтвердили коронавирус, вылечились 84588 жителей области, умерли 2474 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1160129.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 95 новых случая коронавируса. Второе место поделили Брянский и Злынковский районы. Здесь выявили по 14 случаев заболевания коронавирусом. На третьем месте Навлинский район с 12 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 декабря 2021 года:

— Брянск – 35119 (+95)

— Брянский район – 9212 (+14)

— Дятьковский район – 4651 (+10)

— Карачевский район – 3113

— Клинцы – 2959 (+6)

— Трубчевский район – 2509 (+11)

— Новозыбков – 2452 (+7)

— Стародубский район – 2433 (+1)

— Навлинский район – 2224 (+12)

— Жуковский район – 2112 (+4)

— Унечский район – 2047

— Выгоничский район – 1853 (+4)

— Брасовский район – 1807

— Комаричский район – 1655

— Почепский район – 1604 (+10)

— Фокино – 1402 (+1)

— Климовский район – 1387 (+6)

— Мглинский район – 1316 (+5)

— Погарский район – 1311 (+7)

— Клетнянский район – 1265 (+4)

— Дубровский район – 1251 (+7)

— Сельцо – 1209 (+1)

— Суземский район – 1007 (+3)

— Злынковский район – 1002 (+14)

— Клинцовский район – 948 (+2)

— Суражский район – 955 (+5)

— Гордеевский район – 789

— Красногорский район – 703

— Севский район – 596 (+5)

— Жирятинский район – 456

— Рогнединский район – 201

— Иногородние – 118.

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