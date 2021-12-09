Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболели 234 жителя региона, выздоровели 325 пациентов, зарегистрировали 21 смертельный случай, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5745 ПЦР-тестов.
В целом у 91666 человек подтвердили коронавирус, вылечились 84588 жителей области, умерли 2474 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1160129.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 95 новых случая коронавируса. Второе место поделили Брянский и Злынковский районы. Здесь выявили по 14 случаев заболевания коронавирусом. На третьем месте Навлинский район с 12 ковид-положительными. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 23 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 декабря 2021 года:
— Брянск – 35119 (+95)
— Брянский район – 9212 (+14)
— Дятьковский район – 4651 (+10)
— Карачевский район – 3113
— Клинцы – 2959 (+6)
— Трубчевский район – 2509 (+11)
— Новозыбков – 2452 (+7)
— Стародубский район – 2433 (+1)
— Навлинский район – 2224 (+12)
— Жуковский район – 2112 (+4)
— Унечский район – 2047
— Выгоничский район – 1853 (+4)
— Брасовский район – 1807
— Комаричский район – 1655
— Почепский район – 1604 (+10)
— Фокино – 1402 (+1)
— Климовский район – 1387 (+6)
— Мглинский район – 1316 (+5)
— Погарский район – 1311 (+7)
— Клетнянский район – 1265 (+4)
— Дубровский район – 1251 (+7)
— Сельцо – 1209 (+1)
— Суземский район – 1007 (+3)
— Злынковский район – 1002 (+14)
— Клинцовский район – 948 (+2)
— Суражский район – 955 (+5)
— Гордеевский район – 789
— Красногорский район – 703
— Севский район – 596 (+5)
— Жирятинский район – 456
— Рогнединский район – 201
— Иногородние – 118.
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