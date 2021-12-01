В Брянске на отлов больше 1000 бездомных собак выделили 4,9 миллиона рублей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в 2021 году на отлов бездомных собак выделили 4,9 миллиона рублей. За 11 месяцев коммунальщики отловили 1040 животных, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Часть из них после медицинского вмешательства выпустили на волю, как того требует законодательство, минуя приют, - говорят в мэрии. - Бригады по отлову собак действуют в каждом районе Брянска.

За девять месяцев через приют на улице Почтовой прошло 337 бездомных собак. Он открылся 1 марта 2021 года. 61 пса пристроили в добрые руки. В приюте заработал сайт.

Сейчас в приюте содержат 59 собак. Они проходят послеоперационный период реабилитации. После этого животных отпустят в естественную среду обитания. Исключение действует только для агрессивных собак.