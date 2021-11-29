Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 258 жителей региона, выздоровели 342 пациента, зарегистрировали 19 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4113 ПЦР-тест.

В целом у 89292 человек подтвердили коронавирус, вылечились 80805 жителей области, умерли 2279 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1110799.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 116 новых случаев коронавируса. На втором месте Дубровский район. Здесь подтвердили 15 новых случаев. На третьем месте Суземский район. Здесь выявили 12 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 28 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 ноября 2021 года:

— Брянск – 34108 (+116)

— Брянский район – 9045 (+2)

— Дятьковский район – 4500 (+9)

— Карачевский район – 2299 (+4)

— Клинцы – 2919 (+4)

— Трубчевский район – 2452 (+2)

— Новозыбков – 2402 (+4)

— Стародубский район – 2404 (+8)

— Навлинский район – 2157 (+1)

— Жуковский район – 2036 (+1)

— Унечский район – 1991 (+11)

— Выгоничский район – 1825

— Брасовский район – 1741 (+3)

— Комаричский район – 1626 (+8)

— Почепский район – 1556 (+3)

— Фокино – 1380 (+1)

— Климовский район – 1365

— Мглинский район – 1295 (+8)

— Погарский район – 1259 (+3)

— Клетнянский район – 1239 (+8)

— Дубровский район – 1217 (+15)

— Сельцо – 1162 (+3)

— Суземский район – 983 (+12)

— Злынковский район – 970 (+5)

— Клинцовский район – 941 (+6)

— Суражский район – 932 (+9)

— Гордеевский район – 786 (+1)

— Красногорский район – 696 (+2)

— Севский район – 578 (+1)

— Жирятинский район – 419 (+1)

— Рогнединский район – 191

— Иногородние – 118.

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