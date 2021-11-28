В Брянске предложили сделать мини-сквер на улице Комсомольской

Фото: "Брянский урбанизм".

В Брянске общественники предложили сделать мини-сквер у дома №18 на улице Комсомольской. Существующая инфраструктура подходит: есть углубления под лавочки, бетонные цветники, видеокамеры и много пешеходов, пишут в группе "Брянский урбанизм".

Минимальный бюджет проекта - 100 тысяч рублей.

- Мы поняли, что такую сумму нам не потянуть и от проекта отказались, - пишут активисты. - Проект передаётся в добрые руки. Наработки имеютсяю

В сквере предлагают отреставрировать бетонные стены. Работы включают гидроизоляцию со стороны грунта и отделку. В нишах установить лавочки, рядом - урны. В цветники высадить многолетние кустарники.