Осужденный за взятки брянский подполковник Сабадашев просил вернуть ему звание

Алексей Сабадашев за пять миллионов рублей предложил прекратить уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осужденный за взятки брянский экс-подполковник Алексей Сабадашев просил вернуть ему звание. Жалобу рассматривали в Первом кассационном суде в Саратове. Сабадашев просил смягчить наказание и отменить дополнительное наказание - лишение его звания подполковника юстиции.

"Работая в должности начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СУ УМВД по Брянской области, он не мог подорвать своими действиями авторитет сотрудников полиции", - цитируют жалобу в пресс-службе суда.

Но кассационный суд жалобу не удовлетворил и оставил приговор Советского районного суда от 15 июня 2020 года без изменения. Решение приняли 24 ноября.

Алексею Сабадашеву назначили четыре года колонии строгого режима и штраф в пять миллионов рублей. На два года ему запретили занимать должности в органах власти. И лишили звания "подполковник юстиции".

Летом 2019 года Сабадашев расследовал уголовное дело о мошенничестве. Он предложил сделку обвиняемому - за пять миллионов рублей уголовное дело прекратить. Он успел получить первую часть денег - 1,2 миллиона рублей. Подполковник действовал в составе организованной группы вместе со своим начальником и подчиненным. Алексей Сабадашев сотрудничал со следствием и сдал своих сообщников.