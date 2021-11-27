Фото: скриншот видео "Формула еды".

О пользе брянских яблок рассказали на телеканале «Россия1». Передача «Формула еды» вышла в эфир в субботу, 27 ноября. Выпуск посвятили продукции Брянского региона.

В программе рассказали, сколько нужно кушать яблок в день, чтобы замедлить старение сердца и снизить уровень холестерина. Также ведущие раскрыли секреты, какие яблоки вкуснее и полезнее – зеленые или красные. В передаче также приняли участие брянские повара.

Отметим, что съемки прошли еще в мае. Ведущие доктор Сергей Агапкин и актриса Сесиль Плеже побывали на нескольких предприятиях области.

Посмотреть эфир можно здесь.

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