Фото:оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 291 житель региона, выздоровели 386 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5425 ПЦР-теста.

В целом у 88761 человек подтвердили коронавирус, вылечились 80031 жителей области, умерли 2239 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1100916.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 152 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 35 новых случаев. На третьем месте Брасовский район. Здесь выявили по 28 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 13 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 ноября 2021 года:

— Брянск – 33891 (+152)

— Брянский район – 9043 (+35)

— Дятьковский район – 4463 (+1)

— Карачевский район – 2993 (+16)

— Клинцы – 2907

— Новозыбков – 2384

— Трубчевский район – 2437 (+3)

— Стародубский район – 2387 (+8)

— Навлинский район – 2141 (+17)

— Жуковский район – 2034 (+1)

— Унечский район – 1970(+13)

— Выгоничский район – 1825 (+4)

— Брасовский район – 1737 (+28)

— Комаричский район – 1608

— Почепский район – 1549

— Фокино – 1378

— Климовский район – 1357

— Мглинский район – 1280

— Погарский район – 1249

— Клетнянский район – 1223

— Дубровский район – 1202

— Сельцо – 1153

— Суземский район – 967

— Злынковский район – 962

— Клинцовский район – 931

— Суражский район – 923 (+12)

— Гордеевский район – 784

— Красногорский район – 692

— Севский район – 572 (+1)

— Жирятинский район – 410

— Рогнединский район – 191

— Иногородние – 118