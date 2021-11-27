Фото:оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 291 житель региона, выздоровели 386 пациентов, зарегистрировали 20 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5425 ПЦР-теста.
В целом у 88761 человек подтвердили коронавирус, вылечились 80031 жителей области, умерли 2239 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1100916.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 152 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 35 новых случаев. На третьем месте Брасовский район. Здесь выявили по 28 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 13 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 ноября 2021 года:
— Брянск – 33891 (+152)
— Брянский район – 9043 (+35)
— Дятьковский район – 4463 (+1)
— Карачевский район – 2993 (+16)
— Клинцы – 2907
— Новозыбков – 2384
— Трубчевский район – 2437 (+3)
— Стародубский район – 2387 (+8)
— Навлинский район – 2141 (+17)
— Жуковский район – 2034 (+1)
— Унечский район – 1970(+13)
— Выгоничский район – 1825 (+4)
— Брасовский район – 1737 (+28)
— Комаричский район – 1608
— Почепский район – 1549
— Фокино – 1378
— Климовский район – 1357
— Мглинский район – 1280
— Погарский район – 1249
— Клетнянский район – 1223
— Дубровский район – 1202
— Сельцо – 1153
— Суземский район – 967
— Злынковский район – 962
— Клинцовский район – 931
— Суражский район – 923 (+12)
— Гордеевский район – 784
— Красногорский район – 692
— Севский район – 572 (+1)
— Жирятинский район – 410
— Рогнединский район – 191
— Иногородние – 118