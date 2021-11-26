В Брянске открыли памятник генпрокурору Александру Рекункову

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске 26 ноября открыли сквер и памятник прокурору Брянской области, Генеральному прокурору Союза Советских Социалистических Республик Александру Михайловичу Рекункову. Автор памятника - заслуженный художник России, лауреат премии ЦФО в области культуры и искусства Александру Ромашевский.

Событие приурочили к 300-летию прокуратуры России, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Александр Михайлович 50 лет служил на благо Отечества. Он прошел путь от помощника районного прокурора до Генерального прокурора СССР. На Брянщине он проработал восемь лет, сначала заместителем прокурора, а затем и прокурором региона.

- На любых должностях он проявлял принципиальность, требовательность, не боялся брать ответственность на себя, - говорят в надзорном ведомстве. - Для подчиненных был примером порядочности, добросовестности, верности долгу.

Напомним, Фигуру Александра Михайловича выполнили из бронзы и гранита и установили на невысокий постамент. Прокурор изображен в полный рост. Он - в кителе Генерального прокурора СССР. Перед силуэтом прокурора Рекункова – трибуна. Высота памятника составляет 3,5 метра.

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