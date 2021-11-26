Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 331 жителей региона, выздоровели 458 пациента, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6062 ПЦР-теста.
В целом у 88470 человек подтвердили коронавирус, вылечились 79645 жителей области, умерли 2219 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1095491.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 99 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 41 новый случай. На третьем месте Дятьковский район. Здесь выявили по 34 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 ноября 2021 года:
— Брянск – 33739 (+99)
— Брянский район – 9008 (+41)
— Дятьковский район – 4462 (+34)
— Карачевский район – 2977 (+12)
— Клинцы – 2907 (+5)
— Новозыбков – 2384 (+14)
— Трубчевский район – 2434 (+5)
— Стародубский район – 2379 (+1)
— Навлинский район – 2124 (+1)
— Жуковский район – 2033 (+10)
— Унечский район – 1957 (+7)
— Выгоничский район – 1821 (+6)
— Брасовский район – 1709
— Комаричский район – 1608 (+10)
— Почепский район – 1549 (+11)
— Фокино – 1378 (+7)
— Климовский район – 1357 (+2)
— Мглинский район – 1280
— Погарский район – 1249 (+15)
— Клетнянский район – 1223 (+3)
— Дубровский район – 1202
— Сельцо – 1153 (+9)
— Суземский район – 967 (+1)
— Злынковский район – 962 (+1)
— Клинцовский район – 931
— Суражский район – 911
— Гордеевский район – 784 (+3)
— Красногорский район – 692 (+3)
— Севский район – 571 (+1)
— Жирятинский район – 410 (+7)
— Рогнединский район – 191 (+2)
— Иногородние – 118 (+1)
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