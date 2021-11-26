Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 331 жителей региона, выздоровели 458 пациента, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6062 ПЦР-теста.

В целом у 88470 человек подтвердили коронавирус, вылечились 79645 жителей области, умерли 2219 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1095491.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 99 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район. Здесь подтвердили 41 новый случай. На третьем месте Дятьковский район. Здесь выявили по 34 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 ноября 2021 года:

— Брянск – 33739 (+99)

— Брянский район – 9008 (+41)

— Дятьковский район – 4462 (+34)

— Карачевский район – 2977 (+12)

— Клинцы – 2907 (+5)

— Новозыбков – 2384 (+14)

— Трубчевский район – 2434 (+5)

— Стародубский район – 2379 (+1)

— Навлинский район – 2124 (+1)

— Жуковский район – 2033 (+10)

— Унечский район – 1957 (+7)

— Выгоничский район – 1821 (+6)

— Брасовский район – 1709

— Комаричский район – 1608 (+10)

— Почепский район – 1549 (+11)

— Фокино – 1378 (+7)

— Климовский район – 1357 (+2)

— Мглинский район – 1280

— Погарский район – 1249 (+15)

— Клетнянский район – 1223 (+3)

— Дубровский район – 1202

— Сельцо – 1153 (+9)

— Суземский район – 967 (+1)

— Злынковский район – 962 (+1)

— Клинцовский район – 931

— Суражский район – 911

— Гордеевский район – 784 (+3)

— Красногорский район – 692 (+3)

— Севский район – 571 (+1)

— Жирятинский район – 410 (+7)

— Рогнединский район – 191 (+2)

— Иногородние – 118 (+1)

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