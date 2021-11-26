Игорь Маковский: «День филиала» стал эффективной площадкой для диалога руководителей

Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье».

25 ноября в ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» состоялся День филиала «Нижновэнерго», в рамках которого генеральный директор компаний Игорь Маковский обсудил с представителями региона текущее состояние дел и планы на будущее.

Сегодня филиал обеспечивает надежное электроснабжение всей Нижегородской области, где проживает 3,2 млн человек. В зоне ответственности предприятия находится 262 подстанции класса напряжения 35-220 кВ общей мощностью 5,4 тысяч мегавольт ампер, 15592 трансформаторных подстанций 0,4/6/10 кВ, более 60 тысяч километров линий электропередачи. В 2021 году энергетики приняли активное участие в подготовке Нижнего Новгорода к 800-летнему юбилею и отметили 90-летие Нижегородской энергосистемы. Символ филиала – отреставрированную Шуховскую башню на берегу Оки, за этот год посетили более полумиллиона человек.

Эти достижения и другие актуальные вопросы руководители филиала обсудили с профильными заместителями генерального директора. В продолжение повестки Дня Игорь Маковский провел совещание по рассмотрению комплексной программы развития «Нижновэнерго» на период 2022-2024 гг.

В рамках заседания руководитель Обществ принял решение о назначении начальников двух районов электрических сетей «Нижновэнерго»: Танисова Антона Александровича на должность начальника Нагорного РЭС и Щелика Андрея Викторовича на должность начальника Арзамасского сельского РЭС.

Определяя основные задачи на предстоящий период, глава энергокомпании рассказал о приоритетах в дальнейшей работе и акцентировал внимание на повышении надежности электроснабжения потребителей за счет модернизации энергокомплекса Нижегородской области, снижении потерь электроэнергии, расширении направления дополнительных услуг и сервисов, а также повышении производительности труда работников.

«Эффективность нашей работы напрямую зависит от качества взаимодействия с разветвленной сетью филиалов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Личные встречи с их руководством и представителями – важный и нужный инструмент открытого, честного общения, обмена опытом, компетенциями и четкой координации наших действий», – подчеркнул Игорь Маковский.