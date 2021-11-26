В новом пункте вакцинации в Брянске привили трех беременных

В Брянске трем беременным женщинам сделали прививки от ковида в открывшемся 15 ноября новом пункте вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трем беременным женщинам сделали прививки от коронавирусной инфекции в открывшемся недавно в Брянске новом пункте вакцинации. Он расположен в здании женской консультации при городской поликлинике №5 в Фокинском районе. Об этом 26 ноября корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» рассказала сотрудница прививочного кабинета.

По словам медика, все беременные предпочли уколоться двухкомпонентным препаратом «Спутник V».

Сотрудница женской консультации добавила, что открывшийся 15 ноября пункт вакцинации пользуется популярностью у населения. Ежедневно там прививки ставят в среднем 60 брянцам.

Прививочный кабинет работает с понедельника по субботу с 10.00 до 17.00. Вход в него оборудовали со стороны двора дома №21 по проспекту Московскому. После закрытия кабинета в помещениях ежедневно проводят тщательную санитарную обработку.

Кстати, пока вакцинация беременных в Брянске носит рекомендательный характер: стоящим на учете женщинам предлагают подписать согласие на прививку или же отказ от нее. Попутно гинекологи рассказывают пациенткам о плюсах процедуры: мол, новорожденный получит антитела к «Ковид-19» из грудного молока матери, если та привита.

- В последнее время в Брянске участились случаи заболевания коронавирусом среди беременных женщин, - комментирует «КП» акушер-гинеколог женской консультации БГП №5. - Последний пример - опасный диагноз поставили женщине на сроке восьми недель беременности. Также чаще стали болеть новорожденные.

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