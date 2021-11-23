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Общество23 ноября 2021 18:45

Брянский губернатор ответил на 46 вопросов на прямой линии

Всего поступило 2175 обращений
Марина АНТОНОВА
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Брянский губернатор Александр Богомаз ответил на 46 вопросов на прямой линии. В прямом эфире глава региона общался с жителями региона вечером во вторник, 23 ноября. Прямая линия длилась около двух часов.

Всего жители Брянской области прислали 2175 вопросов. В единый колл-центр поступило 1310 звонков, 443 обращения прислали в мессенджер, 422 письма - на электронную почту.

- Все поступившие обращения, даже не озвученные в эфире, будут проработаны, - говорят в пресс-службе областного правительства. - На каждый вопрос жители получат ответ.

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