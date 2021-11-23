Жители Брянска попросили сохранить сквер у жилого дома рядом с налоговой

В налоговой планируют возвести пристройку.

Жители Брянска попросили сохранить сквер у жилого дома №57 на улице Крахмалева позади налоговой. Зеленую зону разбили своими руками жильцы. А теперь она может превратиться в парковку для машин.

Жильцы рассказывают, что налоговая планирует возвести пристройку с торца существующего здания. А на месте сквера налоговики планируют парковать машины.

Но в налоговой утверждают, что для пристройки и прилегающей территории будет использован только земельный участок, который относится к учреждению. А под парковку использовать территорию за забором УФНС, сообщают "Брянские новости".

Судя по кадастровой карте, территория сквера находится на земельном участке, принадлежащем налоговой.