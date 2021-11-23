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Общество23 ноября 2021 14:50

Жители Брянска попросили сохранить сквер у жилого дома рядом с налоговой

На месте зеленой зоны может появиться парковка
Марина АНТОНОВА
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В налоговой планируют возвести пристройку.

В налоговой планируют возвести пристройку.

Жители Брянска попросили сохранить сквер у жилого дома №57 на улице Крахмалева позади налоговой. Зеленую зону разбили своими руками жильцы. А теперь она может превратиться в парковку для машин.

Жильцы рассказывают, что налоговая планирует возвести пристройку с торца существующего здания. А на месте сквера налоговики планируют парковать машины.

Но в налоговой утверждают, что для пристройки и прилегающей территории будет использован только земельный участок, который относится к учреждению. А под парковку использовать территорию за забором УФНС, сообщают "Брянские новости".

Судя по кадастровой карте, территория сквера находится на земельном участке, принадлежащем налоговой.

Скверик находится на земле налоговой.

Скверик находится на земле налоговой.

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