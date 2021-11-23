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Общество23 ноября 2021 13:30

Брянские спортсменки завоевали две бронзовые медали по вольной борьбе

Диану Конкину и Ангелину Бобрик включили в сборную России
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Елена Зобкова.

Фото: Елена Зобкова.

Брянские спортсменки Диана Конкина и Ангелина Бобрик завоевали две бронзовые медали по вольной борьбе. Они участвовали во всероссийских соревнованиях среди юниорок до 21 года. Они прошли в городе Мамадыш в Татарстане, сообщают в пресс-службе Брянского государственного училища олимпийского резерва.

За звание сильнейших боролись около 140 спортсменок из 30 регионов страны.

По результатам успешного выступления девушек включили в состав сборной команды России по вольной борьбе.

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