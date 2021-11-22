Фильм о брянском концлагере Дулаг-142 покажет телеканал «Звезда»

Съемки фильма прошли в Брянской области в мае. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Телеканал «Звезда» 22 ноября покажет фильм «Освободители» о брянском концлагере Дулаг-142. Начало в 18.50, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Кинолента расскажет зрителям о жестокости фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны на Брянщине, а также об истории партизанского движения.

- Особое место в фильме займет рассказ о нацистском лагере Дулаг-142, который использовался не только для содержания узников, но и как сборно-пересыльный пункт для отправки советских людей на принудительные работы в Германию, - поясняют в региональном правительстве.

Съемки фильма прошли в Брянской области в мае. В них участвовали малолетние узники, представители областной прокуратуры, работники Государственного архива и областного краеведческого музея.

Напомним, проект памятника жертвам брянского концлагеря «Дулаг-142» победил во всероссийском конкурсе. Его подготовили четверо студентов третьего курса Санкт- Петербургского горного университета: Анастасия Герасименко, Софья Давыдова, Альтаббаа М Тарек, Элина Ермакова. Это будущие архитекторы.

По задумке авторов проекта, он должен находиться в Брянске. Они хотят на территории бывшего лагеря создать большой парковый комплекс. Особенностью мемориала станут полуподземные пространства и вечный огонь. Бараки сохранят, там расположат музейные экспозиции. В знак памяти и скорби о погибших в лагере – металлические цветы. Творческая группа уже представила проект мемориала жертвам фашизма на Брянщине в областном краеведческом музее.

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